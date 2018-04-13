Lexus рассматривает мощный гибридный LS с возможным полным EV

Lexus выходит на рынок гибридных автомобилей.

В центре внимания модель Lexus LS . Этот седан с четырьмя дверями может иметь разные варианты исполнения двигателя.

Впервые сведения о данном автомобиле появились от австралийских журналистов. Поэтому специалисты выдвигают разные версии: от электродвигателя до вариантов в гибридном исполнении.

Известно, что Lexus LS на данный момент представлен в двух комплектациях.

Первый вариант — это двигатель V6 с объемом 3 с половиной литра и мощностью в 415 лошадиных сил. Вторая версия будет снабжена гибридным мотором, который сможет похвастаться мощностью в 354 единицы.

Интересно, что Toyota проводит эксперименты с разными вариантами альтернативного топлива. В портфеле компании существуют разработки, основанные на водородном двигателе. Достаточно вспомнить модель Mirai.

Однако, возвращаясь к Lexus LS, остается добавить, что в будущем он может составить достойную конкуренцию немцам на рынке электромобилей.