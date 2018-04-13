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Студенты разрабатывают для Skoda интересный кабриолет-внедорожник
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Студенты разрабатывают для Skoda интересный кабриолет-внедорожник 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Студенты технической школы Skoda работают над задачей по удалению крыши с Karoq. Так ч то ждём кабриолета-внедорожника!
Nissan Murano CrossCabriolet, Range Rover Evoque Convertible, VW T-Roc Convertible — вот некоторые из странных созданий, размывающих границы между внедорожником и кабриолетом. Skoda идёт по той же дороге, готовя Karoq Convertible. Правда, машина эта останется пока лишь концептом. Талантливые ученики Skoda представят готовый проект общественности в июне.
Молодым парням и девчонкам всего по 17 и 18 лет, а в общей сложности группа насчитывает 20 человек семи разны специальностей.
Детали относительно кипящей полным ходом работы не были раскрыты, но скетч демонстрирует отказ от задних дверей. Судя по всему, автомобиль спроектирован окажется так, что будет место для размещения складывающейся крыши.
Пока неясно, будет ли этот верх из ткани или нас ждёт металлическая крыша, хотя эксперты склоняются к первому варианту.
Отметим, что ранее чешский автопроизводитель уже несколько раз привклекал молодёжь к созданию машин. Вспоминайте про двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.
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