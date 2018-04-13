Кроссовер Atlas стал бестселлером Geely в России

Известны результаты российских продаж флагманского вседорожника Джили по итогам первого полного месяца присутствия на рынке.

На наш рынок кроссовер Atlas (в Китае — Boyue) вышел 28 февраля текущего года, в марте в России было реализовано 74 таких автомобиля. Таким образом, Атлас стал самой популярной моделью марки в нашей стране, отобрав этот титул у «паркетника» Emgrand X7. «Икс-седьмой» в минувшем месяце разошелся по РФ тиражом в 57 экземпляров, заняв вторую строчку. Отметим, по итогам 2017-го Emgrand X7 является бестселлером бренда — в прошлом году выбор на «паркетнике» остановили 1 523 клиента.

В марте 2018-го дилеры Geely также реализовали 15 «четырехдверок» Emgrand 7 и один флагманский седан Emgrand GT. Совокупный объем продаж всех моделей китайского бренда в РФ по итогам минувшего месяца составил 147 единиц — на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. А в январе-марте 2018-го в России продано 379 машин Geely — на 26% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Впрочем, не исключено, что благодаря выходу на рынок Атласа продажи марки скоро пойдут вверх.

Кроссовер Geely Atlas в России представлен с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 (149 л.с., 225 Нм). Первый двигатель комплектуется с шестиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6АКП. Кроссовер с двухлитровым мотором доступен только с передним приводом, у Atlas 2.4 есть версия 4×4.

Цены Атласа лежат в диапазоне от 1 029 990 до 1 389 990 рублей. В «базе» у модели имеются: пара подушек безопасности, ABS, система курсовой устойчивости, аудиосистема, климат-контроль, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, подогрев передних кресел. Для топовой комплектации предусмотрены: цифровая «приборка», мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, боковые «эйрбэги», камера заднего вида, круиз-контроль.

В Россию кроссоверы поставляют из Беларуси — производство Geely Atlas налажено на новом заводе «Белджи».