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Volvo: мужчинам вход запрещен
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Мужчинам вход запрещен 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Мужчины-инженеры понимают женщин далеко не всегда. В свое время это признали даже в Volvo — компании, где логика и рациональность никогда не оставляли места сексизму. Чтобы построить идеальный женский автомобиль, шведы привлекли большую команду творческих женщин, а результатом ее работы стал концепт-кар Volvo YCC.
Женевский автосалон каждый год открывает свои двери в начале марта и всегда проходит в Международный женский день. Для большинства автопроизводителей это не более чем стечение обстоятельств, однако в Volvo в 2004 году эту идею смогли обыграть. Тремя годами ранее тамошние инженеры задумались — как же должен выглядеть автомобиль именно для женщин? Безуспешно пытаясь ответ на этот вопрос, они обратились к представительницам слабого пола, сформировав большую команду из талантливых инженеров и дизайнеров.
«Команда мечты» была в сборе в октябре 2001 года, и вольвовцы предоставили ей практически полную свободу действий. Задача была предельно простой — создать автомобиль с полным учетом желаний, настроений и анатомических особенностей женщин.
Результат трудов Марии Видель Кристиансен, Ева-Лизы Андерссон, Эльны Хольмберг, Марии Угглы, Камиллы Палмерц, Синтии Чарвик, Анны Розен, Лены Экелунд и Татьяны Бутович-Тэмм был готов к началу 2004 года. Автомобиль получил название Volvo YCC, где YCC расшифровывается как Your Concept Car — «Твой концепт-кар». Его премьера состоялась на Женевском автосалоне того же года.
YCC представлял собой достаточно компактное четырехместное купе с классической компоновкой и довольно футуристичным дизайном. Задняя дверь открывалась вместе со стеклом, так что, формально, автомобиль был не купе, а хэтчбеком. На этом «традиционные» решения в YCC исчерпывается — все остальное подчинено тому, каким бы хотели видеть свой автомобиль большинство девушек.
Взять хотя бы капот. Его здесь, как такового, нет — вся передняя панель машины снимается целиком, причем сделать это можно только на специальной станции технического обслуживания с помощью соответствующего инструмента. Гибридная силовая установка, упакованная под этой панелью, тоже адаптирована под дамские прихоти: она достаточно мощная (3-литровая рядная «пятерка» и электромотор развивают в сумме 218 сил), но надежная. Двигателю внутреннего сгорания замена масла требуется лишь спустя 50 тысяч километров, причем когда приходит время менять масло, машина сама посылает сигнал на станцию обслуживания — мол, ждите в гости. С тормозными колодками та же история
Горловина для заливания омывающей жидкости у YCC располагалась рядом с горловиной бензобака — чтобы далеко не бегать. Шины, разумеется, были с технологией runflat, дабы не поймать досадный прокол и не куковать на обочине. Сам кузов обтянут специальной пылеотталкивающей пленкой, позволяющей машине дольше сохранять первоначальный лоск и блеск.
Не менее продуманным получился и интерьер YCC, доступ в который осуществляется через двери в форме крыла чайки. К слову, если у водительницы заняты руки, открыть ближайшую из дверей можно с брелока. Внутри пространство организовано таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и практичность.
Есть, конечно, и особенности, ориентированные на девушек: в подголовниках сидений имеются выемки, в которые можно «вложить» хвост или косу, а тканевые панели на сиденьях и картах дверей сделаны отстегивающимися, чтобы можно было подобрать обивку под настроение. Управление автоматической коробкой передач и стояночным тормозом вынесено на руль, дабы «облегчить» центральный тоннель, через который потенциальная мама может потянуться назад, к своему ребенку.
YCC никогда не планировался для серийного производства, однако дал понять многим (и Volvo в том числе), чего женщины ожидают от автомобилей. И, если задуматься, ряд решений, реализованных в концепте, становятся повседневными вещами в наши дни. Например, на YCC имелась система автоматической парковки — и сегодня ее повсеместно внедряют премиум-марки. Селекторы АКПП тоже либо переезжают на рулевую колонку, либо становятся кнопками на торпедо. Может быть, пора доверить «команде мечты» еще один автомобиль? /m
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