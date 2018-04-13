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Pagani завершает производство Huayra
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Pagani завершает производство Huayra 

Auto.Today 36 минут назад
Фото: Auto.Today
Итальянский производитель Pagani практически завершил выпуск Huayra, поскольку последний экземпляр скоро отправится к своему владельцу. Отмечается, компания должна закончить сборку транспортного средства примерно через два месяца.
Последняя модель — это 100-й пример Huayra. Как и предыдущие 99 экземпляров, автомобиль оснащен 6,0-литровым дизельным двигателем V-12, обеспечивающим 700 лошадиных сил и 1095 Нм крутящего момента. «Завершительный аккорд» производства Huayra II Ultimo будет предназначаться для генерального директора Prestige Imports Бретта Дэвида.
Роскошный автомобиль совместит в себе эксклюзивную цветовую гамму. Основным станет серый оттенок, в то время как бирюзово-голубой реализует полосы по всему периметру кузова и разместиться на зеркалах и по бокам. Аналогичная тема продолжится и внутри Huayra: покроет центральную консоль и практически все вокруг сидений с белой высококачественной обивкой.
Отмечается, генеральный директор и основатель компании Орасио Пагани недавно рассказал о приемнике автомобиля, который по-прежнему будет предлагать высокий уровень комфорта и механическую коробку передач. При этом модель, оснащенная электрическим двигателем и аккумулятором, в будущем будет тоже предложена.
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