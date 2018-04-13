Genesis G70 в России оказался дешевле главного соперника

Итак, корейская «семидесятка» добралась до отечественных пользователей и постаралась предложить им наилучшее сочетание оснащения и прайса. Настолько, что базовая модификация с 2,0-литровой «турбочетверкой», развивающей «доналоговые» 197 л.с. и агрегатированный с восьмиступенчатым «автоматом», по умолчанию имеет полный привод.

При этом начальная цена — 1 949 тысяч рублей. Для сравнения, BMW 318i со 136-сильным двигателем и задним приводом, представляющая собой входной билет в мир 3 серии, ненамного дешевле — минимум 1 890 тысяч рублей. Напрашиваются сравнения и с соплатформенным Kia Stinger , который с тем же двигателем и задними ведущими колесами стоит 1 899,9 тысяч рублей.

В базе у Genesis есть семь подушек безопасности, обивка сидений кожзамом, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым монитором, камера заднего вида, передние и задние парктроники и 18-дюймовые колесные диски. Седан со 197-сильным двигателем предлагается в четырех комплектациях, наиболее дорогая тянет на 2 709 тысяч рублей, а это уже территория Genesis G70 с 247-сильной 2,0-литровой «турбочетверкой» с ценовой вилкой от 2 399 тысяч рублей и до 2 959 тысяч рублей за максимально оснащенный вариант.