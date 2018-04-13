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Ford Wildtrak и Raptor засняли в Дирборне
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Ford Wildtrak и Raptor засняли в Дирборне 

Car-Mania 51 минуту назад
Фото: Car-Mania
Свежие фордовские пикапы сфотографировали рядом со штаб-квартирой компании в Дирборне (штат Мичиган). Особенно интересен новый Ranger Raptor, на котором нет камуфляжа. Еще одна интересная деталь — правый руль на версии Wildtrak. Это означает, что, кроме США, пикап точно будет продаваться в Австралии и, возможно, Великобритании.
Ranger Wildtrak, очевидно, имеет увеличенный дорожный просвет, а так же особые 18-дюймовые легкосплавные диски и шины P265 / 60. В интерьере видна 12-вольтовая розетка, а в отделку кабины добавлен оранжевый цвет.
Нынешний Ranger Wildtrak поставляется с двумя вариантами двигателя. Первый — 2,0-литровый дизельный двигатель, производящий 211 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента. Второй двигатель объемом 3,2 литра от Ford Transit. Моторы работают в паре с 10-ти скоростным автоматом или шестиступенчатой механикой.
Что касается Raptor, то его, скорее всего, оснастят 2,3 -литровым двигателем EcoBoost V6. Увы, но пока Ford не подтвердил, что эта версия будет продаваться в США.
Фото: motor1.com
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