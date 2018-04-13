Топ-5 самых непопулярных кроссоверов в России в 2018 году

Первый квартал 2018 года показал, что неудачники прошлого года никуда не делись, и эти автомобили популярного сегмента SUV плетутся в хвосте рейтингов самых продаваемых кроссоверов и внедорожников.

Однако, как отмечают наши коллеги из издания «АвтоВзгляд» , кое-какие изменения в рейтинге топ-5 самых непопулярных кроссоверов и внедорожников 2018 года в России в сравнении с годом минувшим всё-таки произошли.

Например, хит-парад самых невостребованных кроссоверов в России в 2018 году покинули такие модели, как SsangYong Tivoli Peugeot 2008 . При этом не стоит думать, что «взлетели» хотя бы в первую сотню самых востребованных автомобилей сегмента SUV. Нет, эти машины по-прежнему очень плохо продаются в нашей стране, но какие-то ещё хуже.

Мало кого стал удивлять тот факт, что компактный кросс Infiniti QX30 занимает лидирующие позиции в рейтинге самых непопулярных кроссоверов в России. Как известно, автомобиль представляет собой модифицированную версию хетчбэка Q30, у которого имеется дополнительная зашита кузова и увеличенный дорожный просвет. По итогам первого квартала 2018 года в России было продано …. семь экземпляров модели Infiniti QX30.

HTM Boliger

Как не стараются некоторые китайские компании нарастить объёмы российских продаж, у них это катастрофически не получается. Например, за первые три месяца 2018 года кроссовер HTM Boliger «разлетелся» в России тиражом в восемь единиц. Стоит ли говорить о том, что это катастрофический результат. Хотя, справедливости ради, скажем, что у компании HTM очень плохо развита дилерская сеть.

Удивительное дело! Компактный кросс SsangYong Actyon — достаточно симпатичная и относительно не дорогая машина. Но, она по-прежнему не может завоевать любовь российского потребителя. Согласно отчётам, за первый квартал текущего года официальные дилеры марки передали клиентам порядка 24 таких автомобилей. Это конечно мало, но стоит напомнить, что в прошлом году в РФ было продано всего 49 кроссоверов SsangYong Actyon. Прогресс на лицо!

Brilliance V5 По итогам первых трёх месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано 27 автомобилей Brilliance V5. По мнению экспертов, низкий объём продаж модели напрямую связан с тем, что она просто устарела: практически семь лет компания продаёт одну и ту же модель. Не исключено, что в случае обновления или смены поколений компактный кроссовер Brilliance V5 стал бы куда популярнее.

Changan CS75

Компактный китайский кросс Changan CS75 — это новичок российского рынка. Предполагалось, что автомобиль найдёт своего потребителя. Пока этого не произошло. Напомним, «внедорожник на все случаи жизни», а именно так позиционируют модель Changan CS75 в компании, предлагается в РФ по цене от 1 211 660 рублей. Это не так уж и мало, но в арсенале машины имеется полный привод.