Украинские продажи нового Kia Picanto стартуют в апреле

Компания «Фалькон-Авто» сообщает о скором старте продаж третьего поколения хэтчбека Kia Picanto в Украине. Цены на городской субкомпакт стартуют с отметки $14 600, при этом автомобиль будет доступен, в том числе, с пакетами GT-Line и X-Line.

Несмотря на взрывной рост популярности кроссоверов, появление таких ярких автомобилей говорит о том, что А-класс еще не сказал своего последнего слова, а Picanto — один из самых ярких его представителей.

С предшественником новинку роднит только принадлежность к когорте юрких городских малышей и пятидверный кузов. В остальном автомобиль радикально обновился. Яркая цветовая гамма, включающая 11 цветовых решений, богатое оснащение и нескучные вариации оформления салона с цветными вставками только усиливают это впечатление.

Автомобиль, созданный на новой платформе, будет представлен в нашей стране с двумя бензиновыми моторами на выбор: 1,0-литровым 67-сильным и двигателем с рабочим объемом 1,2 литра и мощностью 85 л. с. Трансмиссия во всех версиях исключительно автоматическая.

Стартовой для нашей страны является версия Business за $14 600. В более чем впечатляющий список оснащения входят антиблокировочная система тормозов, электронные системы стабилизации и удержания авто при старте на склоне, кондиционер, электропривод зеркал заднего вида с обогревом, обогрев руля и передних сидений, круиз-контроль, задний парктроник, система автоматического включения головного света, дневные ходовые огни.

Мультимедийная система стартовой версии включает 4 динамика, возможность воспроизводить музыку с внешних носителей благодаря разъемам AUX и USB.

На ступеньку выше стоит Picanto в исполнении Prestige, поставляемый исключительно с двигателем 1.2. Покупатели этой версии получат 7 подушек безопасности (включая подушку для защиты коленей водителя), Bluetooth Hands Free с голосовым управлением, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, алюминиевые накладки на педали, комбинированную обивку сидений (ткань + кожа), а также возможность заказать один из цветовых пакетов для интерьера (красный, синий или коричневый).

Хэтчбек также оснащается проекционными фарами головного света, светодиодными дневными ходовыми огнями и полностью светодиодной задней оптикой.

Мультимедийная система, состоящая из 7-дюймового сенсорного экрана (на который выводится также изображение камеры заднего вида) и 6 динамиков, позволяет подключать смартфоны с операционными системам Android и iOS.

Стоимость этой версии, а также специальных пакетов X-Line и GT-Line будут объявлены позже.