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Новый Renault Clio RS получит мотор от Renault Megane RS
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Новый Renault Clio RS получит мотор от Renault Megane RS 

Daily-Motor 32 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Французские автомобильные СМИ опубликовали первые технические подробности относительно «заряженного» хэтчбека Renault Clio RS, основываясь на инсайдерской информации, полученной от представителей «Рено».
Сообщается, что новый Clio RS будет комплектоваться 1,8-литровым бензиновым мотором на 225 лошадиных сил, аналогичный тому, что ставят под капот «горячего» хэтчбека Megane RS. При этом не исключено, что отдача этого агрегата для Clio RS будет увеличена.
Напомним, что 1,8-литровый мотор, которым планируется оснастить Clio RS, дебютировал на спортивном купе Alpine A110.
Что касается еще одной модели, которая приводится в движение за счет этого двигателя (Megane RS), то ее дебют состоялся в мае 2016 года в рамках этапа Формулы-1 Гран При Монако.
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