Серийный компактвэн Geely показался на новых фото

Новинку китайской марки предложат с бензиновым турбомотором и гибридной установкой. В базе министерства промышленности Китая появились фотографии компактвэна Geely . Эта модель — серийное воплощение MPV Concept, дебютировавшего весной прошлого года в Шанхае. На багажнике товарного однообъемника имеется шильдик VF11. Вероятно, это внутризаводской индекс, а в продажу новинка поступит под другим именем.

Экстерьер вэна выполнен в фирменном стиле Geely, за который отвечает Питер Хорбери, ранее трудившийся в Volvo . Информации о «тележке» пока нет. Скорее всего, MPV базируется на собственной платформе Джили. Длина серийного MPV равна 4 706 мм, ширина — 1 909 мм, высота — 1 664 мм, колесная база — 2 805 мм. Модель предложат с пяти-, шести— или семиместным салоном. Также для новинки Geely предусмотрены: 17— или 18-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, светодиодная оптика, панорамная крыша.

Компактвэн оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (модель JLH-3G15TD) мощностью 177 л.с. С какими коробками сочетается двигатель — пока неизвестно. Кроме того, у Geely VF11 есть гибридная версия, в состав установки которой вошел тот же полуторалитровый мотор и электродвигатель. Совокупная отдача гибрида не названа, но есть данные о расходе топлива — всего 1,7 л/100 км. Плюс батарею гибридного компактвэна можно будет заряжать от бытовой электросети. Кстати, мотор 1.5 JLH-3G15TD есть и в арсенале еще не представленного кроссовера Geely, который пока носит заводской индекс SX11. Фото «паркетника» выложили в Сеть в феврале 2018-го. В Китае компактвэн, скорее всего, появится уже в этом году. Одним из главных конкурентов модели Geely станет вэн BYD Song Max. О планах Джили продавать MPV за пределами домашнего рынка информации на данный момент нет. ОпросВы бы хотели, чтобы компактвэн Geely продавали в России?

