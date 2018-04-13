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Три модели Lifan вошли в ТОП-5 самых популярных китайских авто
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Три модели Lifan вошли в ТОП-5 самых популярных китайских авто 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Три модели Lifan вошли в ТОП-5 самых популярных китайских авто Исследование «Автостат Инфо» на рынке китайских автомобилей в России в марте этого года показало, что «тройку» самых востребованных авто в этом сегменте занимают модели Lifan.
По продажам в марте среди «китайцев» лидирует Lifan Solano — 272 ед. авто, что на 26,5% больше прошлогоднего результата (215 ед.). За ним на втором месте находится Lifan X60. Продажи этого кроссовера составили 244 ед. в марте 2018 года, — это на 54,2% меньше, чем было продано годом ранее (533 ед.). В марте 2018 года россияне купили также 223 новых кроссовера Lifan Myway. В мартовский рейтинг самых востребованных в РФ китайских авто попали также Chery Tiggo (220 ед., -22,3%) и Zotye T600 (180 шт., +221,4%).
Лидером среди китайских автомобильных брендов по продажам в марте 2018 года остается Lifan — 914 авто (-16,5%). С заметным отставанием на втором месте находится Chery — 325 авто, проданных в марте 2018 года (-24,1%). На третье место в марте вышла марка Great Wall с результатом 182 проданных авто. Далее следуют Zotye, у которой продажи выросли в годовом сравнении на 205% и составили 180 ед., а также Haval с приростом продаж на 36,3% до 169 ед. авто.
За первый квартал 2018 года, как показывает статистика «Автостат Инфо», Lifan продал 2409 авто, на 17% меньше, чем годом ранее. Chery реализовал за тот же период 840 машин (+5,5%), а марке Great Wall удалось сбыть 489 авто. Продажи автомобилей Haval и Zotye за январь-март этого года составили соответственно 469 и 430 ед., что на 40,4% и 277% больше прошлогодних показателей.
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