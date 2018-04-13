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Последнего «Демона» пустят с молотка в комплекте с последним «Вайпером»
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Последнего «Демона» пустят с молотка в комплекте с последним «Вайпером» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Dodge приняла решение продать последние выпущенные экземпляры купе Challenger SRT Demon и суперкара Viper на торгах аукционного дома Barrett-Jackson. Деньги от продажи машин пойдут на благотворительность.
Оба автомобиля выкрашены в красный цвет, который называется Viper Red. Ориентировочная стоимость набора из двух машин пока не называется. Торги пройдут в середине июня. Минимальная стоимость «Демона» у дилера в США составляет 84 995 долларов, а «Вайпер» до снятия с производства стоил 95 800 долларов.
Купе Dodge Challenger SRT Demon дебютировало в апреле 2017 года. Под капотом машины установлен 850-сильный двигатель 6.2 V8 с приводным нагнетателем. С места до 96 километров в час масл-кар разгоняется за 2,1 секунды. Модель также оснащается дрэговыми шинами, набором инструментов и не комплектуется пассажирскими креслами. Всего «Додж» выпустил 3300 «Демонов».
Производство Dodge Viper прекратилось в августе 2017 года. Модель сняли с конвейера из-за новых требований к безопасности машин в США, которым суперкар не соответствует. Завод, на котором выпускалась модель, превратят в хранилище машин.
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