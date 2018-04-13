В России презентовали спорт-седан Genesis G70 

В минувший четверг в Москве состоялась премьера премиального спорт-седан Genesis G70. Презентация новинки прошла в Музее Москвы в формате открытого музыкального фестиваля. Мировая премьера Genesis G70 состоялась еще в сентябре прошлого года в Корее, спустя полгода автомобиль показали российской публике. На сегодняшний день G70 станет младшей моделью бренда Genesis. В линейку входят также флагман G90 и роскошный седан G80.
Полноприводный седан G70 комплектуется двумя вариантами бензинового двухлитрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 197 и 247 л.с. На российском рынке новинка будет представлена в пяти комплектациях –Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme. Автомобили в исполнении Premier и Elegance агрегатируются силовой установкой мощностью 197 л.с. ; для комплектаций Advance и Supreme доступны оба двигателя; G70 в комплектацииSport выпускаются только с двигателем мощностью 247 л.с.
В базовой версии седан G70 можно приобрести по максимальной рекомендованной розничной цене 1 949 000 рублей. Стоимость автомобиля в комплектации Elegance — 1 999 000 ₽, Advance (197 л.с.) — от 2 249 000 рублей, Supreme — от 2 709 000 рублей. Для комплектаций Advance и Supreme доступны пакеты дополнительного оборудования. Стоимость G70 в комплектации Sport составит 2 899 000 рублей. При этом новинка от Genesis G70 оказался дороже основных конкурентов. Так BMW 3-серии стоит от 1 840 000 рублей, Infiniti Q50 от 1 725 000 рублей. Напомним, Genesis является премиальной маркой концерна Hyundai.