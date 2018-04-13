В России презентовали спорт-седан Genesis G70

В минувший четверг в Москве состоялась премьера премиального спорт-седан Genesis G70. Презентация новинки прошла в Музее Москвы в формате открытого музыкального фестиваля. Мировая премьера Genesis G70 состоялась еще в сентябре прошлого года в Корее, спустя полгода автомобиль показали российской публике. На сегодняшний день G70 станет младшей моделью бренда Genesis. В линейку входят также флагман G90 и роскошный седан G80.

Полноприводный седан G70 комплектуется двумя вариантами бензинового двухлитрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 197 и 247 л.с. На российском рынке новинка будет представлена в пяти комплектациях –Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme. Автомобили в исполнении Premier и Elegance агрегатируются силовой установкой мощностью 197 л.с. ; для комплектаций Advance и Supreme доступны оба двигателя; G70 в комплектацииSport выпускаются только с двигателем мощностью 247 л.с.