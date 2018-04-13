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Финальная Pagani Huayra прикинулась формульным болидом
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Финальная Pagani Huayra прикинулась формульным болидом 

Авторамблер 56 минут назад
Фото: Авторамблер
Жизненный путь творения Горацио Пагани завершается. Семь лет назад Huayra вышла в свет и за это время компания построила 99 экземпляров. Сотый автомобиль будет довольно необычным. Речь, правда идет не о технике, как в случае с уникальной Huayra BC — среднемоторный монстр оснащается все тем же наддувным двигателем V12 от Mercedes-AMG объемом 6,0 л и выдающим 720 л.с. и 1000 Нм — а об оформлении. Финальный суперкар раскрашен в боевые цвета, украшающие болид Льюиса Хэмилтона, пилота команды Mercedes AMG Petronas Motorsport.
Впрочем, Huayra еще не сошла со сцены окончательно: Roadster пока еще в производстве. Общий тираж, как и у купе, — сотня машин. Отметим, что в перспективе Pagani покажет наследника «Уайры» с 12-цилиндровым двигателем Mercedes-AMG и механической коробкой передач, а затем появится полностью электрический суперкар.
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