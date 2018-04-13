Последний суперкар Pagani Huayra сделают похожим на болид Льюиса Хэмилтона

Компания Pagani построила последний экземпляр суперкара Huayra в специальной модификации под названием L’Ultimo. Автомобиль сделан по заказу Бретта Дэвида — руководителя дилерского центра Prestige Imports в Майями, занимающегося импортом Lamborghini Lotus и Pagani.

В соответствии с пожеланиями Дэвида, дизайн автомобиля выполнен в стилистике болида четырехкратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона

На постройку суперкара ушло восемь месяцев — до дилерского центра машина доберется в июне. Это будет последний, сотый по счету, экземпляр Huayra, который произведет компания Pagani.

Суперкар оснащается шестилитровым твин-турбо мотором V12 производства Mercedes-AMG, развивающим 730 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Такой агрегат позволяет купе набирать первую «сотню» за 3,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 370 километров в час.

Следующей моделью Pagani станет преемник Huayra, укомплектованный тем же двигателем V12 и механической коробкой передач. Следом, как ожидается, в линейке марки появится электрический гиперкар. В серию его запустят не ранее 2025 года.

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