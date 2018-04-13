Стали известны детали по новому Aston Martin

Четырехдверный представитель Aston Martin был представлен на трековых заездах.

Речь идет о представителе Aston Martin Racing (сокращенно — AMR). Его прототип показали еще в минувшем году на автосалоне в Женеве. Тогда британская компания представила еще две вариации своего модельного ряда.

В новом представителе AM можно выделить корпус из углеводородных материалов, а также элементы, способные повысить аэродинамические свойства автомобиля.

Ожидается, что начинка лучше всего подойдет для езды по автобанам.

Так, под капотом, скорее всего, будет спрятан двигатель V12 объемом в 6 литров. Он сможет выжимать совершенно свободно 600 лошадиных сил.

В дополнение к нему можно выделить колеса в 21 дюйм и обновленный передний бампер. Сзади картину довершает элегантный спойлер.

Известно, что Aston Martin Racing будет выпущен в лимитированной серии. Всего 210 счастливчиков смогут ощутить на себе все прелести данного эксклюзивного автомобиля.