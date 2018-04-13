БМВ Банк улучшил условия по автокредитам

По тарифам «BMW/MINI/Motorrad Select» и «Standard» (распространяется на новые и демо автомобили BMW и MINI, а также мотоциклы BMW) процентная ставка была снижена на один процентный пункт и, теперь она находится в интервале от 13% до 15% годовых. Также оформить займ на приобретение демо машины марки BMW (продукт «Special Demo») теперь возможно под 12—14% годовых (ранее 12,5—14,5% годовых).

По программе «BMW Индивидуальный» (действует на новые и демо автомобили BMW или Rolls-Royce ) кредит сейчас предоставляется под 13% годовых (ранее 14% годовых).

Продуктовый виджет

Максимальная процентная ставка по тарифу «BMW Premium Selection» (распространяется на сертифицированные автомобили BMW с пробегом) была снижена на 1 п. п. и теперь составляет 14,5% годовых. По данному предложению заемщик может оформить ссуду без обязательного страхования КАСКО, в этом случае процентная ставка будет увеличена на 3 п. п.

При оформлении займа клиенту потребуется внести минимум 15% собственных средств от стоимости ТС, а при кредитовании BMW 6 и 7 серий, X6, а также всех М моделей — 25%. Минимальный первоначальный взнос может быть снижен на 5% при покупке КАСКО по программе «BMW Страхование». Срок кредита варьируется от одного года до пяти лет. Максимальная сумма кредита может достигать 7 млн рублей (по программе без КАСКО — 2 млн рублей). Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.