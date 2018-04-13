БМВ Банк улучшил условия по автокредитам 

БМВ Банк запустил специальную кредитную программу «Весенний Драйв», которая распространяется на новые автомобили BMW (список опубликован на сайте). В рамках данного предложения заемщик может получить ссуду без первоначального взноса на приобретение новой машины BMW 1 серии, BMW 3 серии и X1. Ставка по займу находится в диапазоне от 7% до 12% годовых.
По тарифам «BMW/MINI/Motorrad Select» и «Standard» (распространяется на новые и демо автомобили BMW и MINI, а также мотоциклы BMW) процентная ставка была снижена на один процентный пункт и, теперь она находится в интервале от 13% до 15% годовых. Также оформить займ на приобретение демо машины марки BMW (продукт «Special Demo») теперь возможно под 12—14% годовых (ранее 12,5—14,5% годовых).
По программе «BMW Индивидуальный» (действует на новые и демо автомобили BMW или Rolls-Royce) кредит сейчас предоставляется под 13% годовых (ранее 14% годовых).
Продуктовый виджет
Максимальная процентная ставка по тарифу «BMW Premium Selection» (распространяется на сертифицированные автомобили BMW с пробегом) была снижена на 1 п. п. и теперь составляет 14,5% годовых. По данному предложению заемщик может оформить ссуду без обязательного страхования КАСКО, в этом случае процентная ставка будет увеличена на 3 п. п.
При оформлении займа клиенту потребуется внести минимум 15% собственных средств от стоимости ТС, а при кредитовании BMW 6 и 7 серий, X6, а также всех М моделей — 25%. Минимальный первоначальный взнос может быть снижен на 5% при покупке КАСКО по программе «BMW Страхование». Срок кредита варьируется от одного года до пяти лет. Максимальная сумма кредита может достигать 7 млн рублей (по программе без КАСКО — 2 млн рублей). Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.
«Данные условия действуют при предоставлении клиентом стандартного пакета документов. При оформлении ссуды по двум документам заемщику потребуется внести минимум 40% собственных средств от стоимости ТС», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.