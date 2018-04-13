В Беларуси начались продажи обновленного Geely Emgrand X7

Продажи обновленного кроссовера Geely Emgrand X7 начались в Беларуси, где и производятся эти автомобили.

Стоимость автомобилей составит от 32 до 34,2 тысячи белорусских рублей, что в пересчете на российскую валюту равно примерно от 970 000 до 1 040 000 рублей. То есть, как и обещали руководители автозавода «Белджи», новинка будет дешевле ранее вышедшего на рынок Союзного государства «паркетника» Atlas.

Geely Emgrand X7 в Китае уже не производится. Вернее, обновившись, модель получила новое имя — Vision X6. Отличий от актуальной версии SUV, которая и сейчас продается в России, достаточно. Незначительно изменились размеры. Выше стал клиренс — 175 мм. Машина получила дизайн передней части в новом фирменном стиле с «космическими кругами», полностью другую приборную панель и 9-дюймовый тачскрин. Двигатель объемом 1,8 литра стал несколько мощнее — 131 л.с. вместо 125 л.с. Еще один агрегат — двухлитровый 139-сильный мотор — остался прежним. Трансмиссия привычная — 5-ступенчатая «ручка» либо 6-диапазонный «автомат».

По данным белорусских СМИ, ожидается 4 комплектации, но пока в продажу поступили только две — Comfort и Comfort Plus. Так что Emgrand X7, видимо, станет доступнее — за счет появления базовой версии. Сейчас в обеих комплектациях предложены две подушки безопасности, традиционный набор систем ABS + EBD + ESC, система помощи при спуске, задние датчики парковки и камера, климат-контроль, обогрев передних сидений, мультируль, «противотуманки». В более дорогой версии есть система бесключевого запуска и кожаная обивка салона.

Напомним, что в российском офисе Geely в разговоре с «РГ» не подтвердили, что обновленный Emgrand X7 появится и в РФ. Московское представительство ожидает несколько новинок, но информация о них появится позже. Сейчас эта модель продается в России по цене от 799 до 986 тысяч рублей. Кроме того, потребителям предложены кроссовер Atlas и два седана — Emgrand 7 и флагманский Emgrand GT.