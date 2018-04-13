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Продаётся Forsche. Нет, это не опечатка
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Продаётся Forsche. Нет, это не опечатка 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Совершенно причудливый Porsche на платформе Ford Bronco II оценили в $ 4500.
Что это за чудище такое? Автомобиль является результатом скрещивания кузова Porsche 944 и рамы от Ford Bronco второй генерации. Казалось бы, совершенно странная комбинация, однако факт остаётся фактом. Так как машина находится в достаточно неприглядном виде, за неё просят лишь $ 4500. Даже трудно представить, сколько нужно будет вложить новому хозяину (если он, конечно, найдётся) в доведение этой штуки до ума.
Данный аппарат оснащён мотором V6 2,9 литра Ford Motor, который работает в паре с 4-ступенчатой АКП. Задний и передний мосты — Dana 44. Новая топливная система, колёса на 38,5 дюймов Thornbird, лебёдка — это тоже из важного. Иных подробностей не имеем. Видимо, просто нечего больше интересного продавцу сообщить в объявлении. Жаль, что не рассказали историю про то, как такое авто вообще появилось.
Как вам автомобильчик? Стоит ли он хотя бы тех денег, которые за него просят?
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