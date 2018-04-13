Каким будет Range Rover Evoque 2019

Специалисты предсказали, каким будет обновленный Range Rover Evoque 2019

Range Rover Evoque, выпущенный еще в 2011 году, является одним из старейших роскошных кроссоверов, но несмотря на его современность с точки зрения дизайна, он требует обновлений, для того чтобы стать конкурентоспособным в отношении BMW X1, Audi Q3 Mercedes-Benz GLA.

Судя по многочисленным шпионским снимкам, прототип Evoque проходит испытания на Нюрбургринге, что означает его скорое появление на публике.

Представить, как будет выглядеть второе поколение шикарного кроссовера, можно на основе тех замаскированных тестовых авто, о которых упоминалось ранее.

Итак, не стоит ожидать элегантные всплывающие ручки на новом Evoque, так как транспортные средства, которыми занимались Nordschleife, имели обычные ручки. Нельзя назвать ожидаемую новинку полностью новой моделью. Так как она основана на той же платформе D8, однако Range Rover Evoque 2019 года получит увеличенную колесную базу и более широкие дорожки.

По заверениям главного дизайнера Джерри Макговерна , новый Evoque будет «более современным, точным, более комфортным и роскошным».

Ожидается, что мощность будет поступать от новейших и самых больших бензиновых и дизельных двигателей Ingenium от JLR, на повестке дня стоит мягкая гибридная система, также не исключены и бензиновые и дизель-электрические гибриды.