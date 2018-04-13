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Фургон Renault Dokker стал дороже на 20 тысяч рублей
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Фургон Renault Dokker стал дороже на 20 тысяч рублей 

VanLife 55 минут назад
Фото: VanLife
Компания Renault повысила цены своего нового автомобиля Dokker, причем в обеих версиях — пассажирской и грузовой. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе мониторинга цен на новые автомобили в России. Удорожание затронуло все комплектации и составило 20 тысяч рублей. Начальная комплектация Access для пассажирского Renault Dokker с бензиновым двигателем объемом 1,6 л (82 л.с.) теперь обойдется в 839 000 рублей, а максимальная комплектация Drive — в 940 990 рублей. Дизельные версии фургона с двигателем 1,5 л (90 л.с.) предлагаются к продаже по цене от 1 009 990 рублей до 1 060 990 рублей. Что касается коммерческого фургона Renault Dokker Van, то стоимость автомобиля с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) теперь составляет от 834 000 рублей до 884 000 рублей, а его дизельный вариант обойдется в 1 004 000 рублей. Все автомобили Renault Dokker оснащаются только 5-ступенчатой механической коробкой передач. Его продажи в РФ стартовали лишь в начале декабря прошлого года. При этом в январе — феврале 2018 года было реализовано 194 пассажирских экземпляра и 52 грузовых фургона.
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