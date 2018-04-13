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УАЗ Пикап стал лидером в сегменте пикапов в марте
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УАЗ Пикап стал лидером в сегменте пикапов в марте 

VanLife 55 минут назад
Фото: VanLife
По результатам мартовских продаж новых пикапов в России лидером этого сегмента авторынка остается модель УАЗ Пикап. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо». В марте покупатели приобрели 434 новых пикапов УАЗ Пикап, что на 101% превысило продажи модели в тот же период 2017 года (216 ед.). Второе место в мартовском рейтинге пикапов принадлежит модели Mitsubishi L200, продажи которой выросли многократно, с 17 до 316 ед. авто. На третье место переместился прежний лидер продаж, пикап Toyota Hilux. Его продажи в марте сократились на 40,3% до 166 ед. авто (годом ранее — 278 ед.). В ТОП-5 самых продаваемых в РФ пикапов в марте попали также «ВИС-2349» (127 ед., -1%) и Volkswagen Amarok — 42 авто (-34,4%). В марте этого года российские покупатели приобрели 1 135 новых пикапов. Продажи таких машин выросли на 43,3%. Объем реализации пикапов отечественного производства увеличился на 57,5% до 581 ед., а продажи пикапов-иномарок выросли на 31% до 554 шт. За первый квартал 2018 года рынок пикапов показал прирост в размере 44,6%. В количественном выражении рынок вырос с 2 052 до 2 968 ед. С января по март 2018 года включительно российские покупатели приобрели 1 516 отечественных пикапов (+64,2%), а также 1 452 иномарки (+28,6%).
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