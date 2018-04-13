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Кроссовер Hyundai Encino поступил в продажу
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Кроссовер Hyundai Encino поступил в продажу 

LiveCars.Ru 13 апреля 2018
Фото: LiveCars.Ru
Корейская компания Hyundai Motor Company выводит на китайский рынок новый компактный кроссовер Hyundai Encino. В других странах планеты этот автомобиль предлагается под названием Hyundai Kona.
Напомним, официальная премьера модели Hyundai Encino состоялась в конце прошлого года. Под таким названием в Поднебесной будет реализовываться компактный внедорожник Hyundai Kona.
Габариты кроссовера Hyundai Encino: длина — 4 195 мм, ширина — 1 800 мм, высота — 1 575 мм. Расстояние между осями — 2 600 мм. Клиренс (высота дорожного просвета) — 172 мм.
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