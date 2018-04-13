Ещё
Новый Hyundai Palisade: первые изображения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Hyundai Palisade: первые изображения 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Недавно во время испытаний фотошпионам попался самый большой кроссовер Hyundai. Пока его кузов тщательно скрыт камуфляжем, однако портал «Карельские Вести» представил, каким он получится.
Новый полноразмерный кроссовер, согласно имеющейся информации, получит имя Palisade и будет выполнен в стилистике последнего поколения Santa Fe, представленного совсем недавно. Новинка займёт более высокую ступеньку, будет длиннее, выше и получит увеличенную колёсную базу, благодаря чему, по некоторым данным, сможет перевозить до восьми пассажиров.
Новый кроссовер будет заметно отличаться от младшей модели раздельным боковым остеклением. Судя по всему, он может получить оригинальный изогнутый хромированный молдинг, обрамляющий окна. Также выделяться новинка будет за счёт иного оформления задней части, где, вероятно, на место вытянутым горизонтальным фонарям придут более вертикально ориентированные.
В настоящее время в России Grand Santa Fe, выполняющий роль флагманского кроссовера, можно приобрести по цене от 2 439 000 рублей (2.2 CRDi, 200 л.с.). Более мощный бензиновый 3-литровый вариант (249 л.с.) оценивается минимум в 2 719 000 руб. Все модификации оснащены полным приводом и «автоматом».
Напомним, в конце прошлого месяца был обновлён популярный кроссовер Hyundai Tucson.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Кроссовер Atlas стал бестселлером Geely в России На продажу выставлен Porsche Bronco Mazda CX-5 отзывают в России из-за вероятности отказа стояночного тормоза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Nissan X-Trail: кроссоверная радость1
Названы самые надежные автомобили3
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение