Новый Hyundai Palisade: первые изображения

Недавно во время испытаний фотошпионам попался самый большой кроссовер Hyundai . Пока его кузов тщательно скрыт камуфляжем, однако портал «Карельские Вести» представил, каким он получится.

Новый полноразмерный кроссовер, согласно имеющейся информации, получит имя Palisade и будет выполнен в стилистике последнего поколения Santa Fe, представленного совсем недавно. Новинка займёт более высокую ступеньку, будет длиннее, выше и получит увеличенную колёсную базу, благодаря чему, по некоторым данным, сможет перевозить до восьми пассажиров.

Новый кроссовер будет заметно отличаться от младшей модели раздельным боковым остеклением. Судя по всему, он может получить оригинальный изогнутый хромированный молдинг, обрамляющий окна. Также выделяться новинка будет за счёт иного оформления задней части, где, вероятно, на место вытянутым горизонтальным фонарям придут более вертикально ориентированные.

В настоящее время в России Grand Santa Fe, выполняющий роль флагманского кроссовера, можно приобрести по цене от 2 439 000 рублей (2.2 CRDi, 200 л.с.). Более мощный бензиновый 3-литровый вариант (249 л.с.) оценивается минимум в 2 719 000 руб. Все модификации оснащены полным приводом и «автоматом».

Напомним, в конце прошлого месяца был обновлён популярный кроссовер Hyundai Tucson

По материалам: www.kolesa.ru