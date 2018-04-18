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Mercedes-Maybach дразнит роскошным внедорожником
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Mercedes-Maybach продолжает дразнить роскошным внедорожником 

LiveCars.Ru 8 часов назад
Фото: Mercedes
Премиальная компания Mercedes-Maybach продолжает дразнить мировую общественность концептом роскошного внедорожника Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, мировая премьера которого состоится в рамках Пекинского автосалона 2018 года.
На этот раз немецкая марка распространила короткий видеоролик, который демонстрирует салон роскошного концепта. Судя по кадрам, прототип Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury получил уникальную атмосферную подсветку и четыре отдельных кресла.
Помимо всего прочего, салон концептуального внедорожника разделён на две части массивной консолью, которая приспособлена для проведения чайной церемонии. Как отмечалось ранее, в отделке интерьера прототипа Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury использован алюминий, белая кожа и золото.
По предварительной информации, концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury является предвестником роскошного серийного внедорожника Mercedes-Maybach GLS. Ориентировочно, такой автомобиль поступит в продажу в следующем году.
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