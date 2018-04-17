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Mercedes-Maybach показал салон роскошного внедорожника
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Mercedes-Maybach показал салон роскошного внедорожника 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На автосалоне в Пекине марка Mercedes-Maybach представит концепт роскошного внедорожника под названием Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Ранее производитель показал видеотизер новинки, теперь же опубликован эскиз салона.
О Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury по-прежнему нет никакой информации. Известно лишь, что специально для модели команда дизайнеров также создала коллекцию мебели. Она, как говорят в компании, «отражает форму и внутреннее наполнение» концепт-кара.
Особенностями Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury станет «парящий» центральный тоннель, виртуальная приборная панель, совмещенная с центральным дисплеем, и консоль с четырьмя экранами. На одном из них можно рассмотреть силуэт машины, напоминающей купеобразный кроссовер. В отделке салоне концепт-кара используется белая кожа, алюминий, дерево. Логотипы марки выполнены из золота.
Последним концепт-каром серии Vision стал электрический прототип Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Машину представили на конкурсе элегантности Pebble Beach Concours d’Elegance в августе прошлого года.
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