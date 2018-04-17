Mercedes-Maybach показал салон роскошного внедорожника

На автосалоне в Пекине марка Mercedes-Maybach представит концепт роскошного внедорожника под названием Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Ранее производитель показал видеотизер новинки, теперь же опубликован эскиз салона.

О Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury по-прежнему нет никакой информации. Известно лишь, что специально для модели команда дизайнеров также создала коллекцию мебели. Она, как говорят в компании, «отражает форму и внутреннее наполнение» концепт-кара.

Особенностями Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury станет «парящий» центральный тоннель, виртуальная приборная панель, совмещенная с центральным дисплеем, и консоль с четырьмя экранами. На одном из них можно рассмотреть силуэт машины, напоминающей купеобразный кроссовер. В отделке салоне концепт-кара используется белая кожа, алюминий, дерево. Логотипы марки выполнены из золота.

Последним концепт-каром серии Vision стал электрический прототип Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Машину представили на конкурсе элегантности Pebble Beach Concours d’Elegance в августе прошлого года.