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В салон роскошного внедорожника Mercedes-Maybach установят чайник
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В салон роскошного внедорожника Mercedes-Maybach установят чайник 

Motor.ru 32 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер роскошного концепта под названием Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, который дебютирует в конце месяца на моторшоу в Пекине. На этот раз производитель показал, как выглядит второй ряд кресел автомобиля, где в центральном тоннеле, похоже, установлен китайский чайный набор.
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Ранее немцы продемонстрировали, как будет выглядеть передняя часть салона — передняя панель, руль и центральная консоль. Как сообщалось ранее, в отделке роскошного концепта используется белая кожа, алюминий и дерево, а для оформления логотипов и, судя по всему, отделки спинок передних сидений — золото.
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Детальной информации о новинке пока нет. По предварительным данным, это будет внедорожник, который станет предвестником модели GLS следующего поколения.
Последним концептом серии Vision стал электрический Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Он представляет собой 5,7-метровый кабриолет с 24-дюймовыми колесами, интерьером с деталями из розового золота и 750-сильной силовой установкой.
Серийным внедорожником под маркой Mercedes-Maybach стал вариант G 500 4×4², оснащенный мягкой складывающейся частью крыши. Всего было выпущено 99 таких машин, каждая из которых стоила 630 тысяч евро. Последний экземпляр этой модели оценили в 1,2 миллиона евро.
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