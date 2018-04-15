Lamborghini начинает массовое производство электровелосипедов

За свою историю именитый итальянский бренд Lamborghini уже несколько раз принимал участие в создании элитных версий гоночных велосипедов, но всегда ограничивался малой, эксклюзивной партией. Теперь же, видимо, настало время для серийных моделей — в сотрудничестве с компанией Italtechnology итальянцы займутся массовым производством электробайков. Неофициальный анонс велосипедов состоялся на днях в музее Lamborghini, что в коммуне Сант-Агата-Болоньезе. У модели пока нет имени собственного, но она будет исполняться в двух версиях: горный велосипед и его шоссейный вариант. Подчеркивается, что все узлы и комплектующие машин спроектированы и созданы в Италии, на что ушло более 5 лет исследований, в ходе которых оформлено четыре новых международных патента.

Поклонники данного вида транспорта все еще ждут конкретики от Lamborghini, но пока описание характеристик сводится к рекламному выражению. «Мы создали электровелосипед для клиентов, которые жаждут получить максимальную производительность на дороге и с комфортом достичь предельной разрешенной скорости». То есть, гонки отменяются?

Продажа новинок начнется со следующего месяца, но только для привилегированных клиентов Lamborghini и по тем же правилам, что продаются спорткары этого бренда. Например, для велосипедов зарезервированы те же виды окраски.