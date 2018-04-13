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Новая цена Renault Dokker будет выше на 20000 рублей
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Новая цена Renault Dokker будет выше на 20000 рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно свежих данных от автоаналитиков «Автостата» французский автобренд Renault принял решение поднять расценки на всю линейку Dokker, представленную в РФ.
В базовой модификации «Access» с 1,6-литровым мотором на 82 л.с. новый ценник составил 839000 рублей. А за максимально «на фаршированную» версию «Drive» теперь нужно платить 940990 рублей.
Фургоны с дизельным полуторалитровым агрегатом на 90 л.с. в новом прайсе от 1009990 до 1060990 рублей.
Бензиновая версия фургона Dokker Van с 1,6-литровым силовым агрегатом на 82 л.с. предлагается от 834000 до 884000 рублей. С дизельным агрегатом — за 1004000 российских рублей.
Трансмиссией для всей обсуждаемой модельной линейки служит пятиступенчатая МКПП.
В текущем году в период январь-февраль в России реализовано 194 экземпляра пассажирских и 82 грузовых фургона Renault Dokker. Продажи данной автомодели в РФ стартовали в конце прошлого года.
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