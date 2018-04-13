Volkswagen Polo Drive — мечта в новом образе

Volkswagen представляет седан Polo в новом исполнении Drive. Данная модель уже ждет вас в шоу-руме официального дилера марки Volkswagen — «Автономия».

Volkswagen Polo Drive построен на базе комплектации Trendline и предлагается с несколькими двигателями: 90-сильным 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110— сильным 1.6 в паре с 5-ступенчатой механической или 6— ступенчатой автоматической коробкой передач, а также двигателем 1.4 мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-МКП или 7-АКП.

Экстерьер автомобиля прекрасно дополнит пакет «Спорт», доступный опционально. Среди опций, входящих в данный пакет, можно отметить 16-дюймовые легкосплавные диски «Portago», черную крышу, боковые зеркала и задний спойлер, окрашенные в черный цвет.

Только до 30 апреля дилерский центр «Автономия» предлагает вам приобрести Volkswagen Polo Drive с преимуществом до 130 000 рублей* и по цене от 664 900 рублей.

Узнайте больше о новом Volkswagen Polo Drive и условиях его приобретения у специалистов дилерского центра по телефону +7 (495) 256-24-58 Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru *Указанная цена является рекомендованной и действительна для модели Volkswagen Polo в комплектации Drive (Драйв) 2018 г. выпуска в период с 01.04.2018 по 30.04.2018 с учетом специального преимущества 100 000 руб., а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.