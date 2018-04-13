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В российские автосалоны прибыла новинка — Citroen C3 Aircross
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В российские автосалоны прибыла новинка — Citroen C3 Aircross 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Российские автодилеры объявили о начале продаж французской автоновинки — Citroen C3 Aircross.
По силовой части автомодель будет предлагаться в трех модификациях: с двумя бензиновыми агрегатами на 82 и 110 л.с., а также с дизельным агрегатом на 92 л.с.
В свежей версии обсуждаемой автомодели изменился в меньшую сторону клиренс. Но колесные диски теперь крупнее. Машину оснастили полным комплектом современных систем помощи водителю и безопасности. В салоне стало посвободнее.
Из внутреннего наполнения можно отметить современную мультимедиа систему, сенсорный навигатор, систему подогрева стекол и настраиваемый руль, который можно подстроить под себя индивидуально.
Вишенкой на торте можно назвать систему Grip Control, которой оснащают самые дорогие версии C3 Aircross.
В автосалонах автоновинка доступна уже сейчас от 1070000 до 1382000 российских рублей. Цена колеблется от конкретного оснащения той или иной автомодели.
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