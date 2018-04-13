В сети появились фотографии бюджетной модификации нового Ford Focus

Американский автопроизводитель Ford разместил в интернете фото самой бюджетной модификации новой автомодели Focus Trend.

Маркетологи автокомпании пророчат данной версии довольно светлое будущее и высокую популярность. Стоимость обсуждаемой модификации Ford Focus составляет 18700 евро (в рублях — около 1400000).

В топ-версии автомодель может стоить 25200 евро. А в случае оснащения большим пакетом дополнительных опций, стоимость обсуждаемой автомодели может вырасти и до 40000 евро.

В стандартном исполнении машина оснащается однолитровым мотором EcoBoost на 85 л.с.

Из внутреннего оснащения можно выделить кондиционер, мультимедиа систему, электрические подъемники стекол. Машину снабдили галогеновой оптикой. В то же время у автоновинки отсутствуют противотуманные огни.

Предлагается дополнительно светодиодная оптика за 1150 евро. Литые диски предлагаются за 750 евро.