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В сети появились фотографии бюджетной модификации нового Ford Focus
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В сети появились фотографии бюджетной модификации нового Ford Focus 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Американский автопроизводитель Ford разместил в интернете фото самой бюджетной модификации новой автомодели Focus Trend.
Маркетологи автокомпании пророчат данной версии довольно светлое будущее и высокую популярность. Стоимость обсуждаемой модификации Ford Focus составляет 18700 евро (в рублях — около 1400000).
В топ-версии автомодель может стоить 25200 евро. А в случае оснащения большим пакетом дополнительных опций, стоимость обсуждаемой автомодели может вырасти и до 40000 евро.
В стандартном исполнении машина оснащается однолитровым мотором EcoBoost на 85 л.с.
Из внутреннего оснащения можно выделить кондиционер, мультимедиа систему, электрические подъемники стекол. Машину снабдили галогеновой оптикой. В то же время у автоновинки отсутствуют противотуманные огни.
Предлагается дополнительно светодиодная оптика за 1150 евро. Литые диски предлагаются за 750 евро.
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