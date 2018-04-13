Ещё
Genesis G70 в России оказался дешевле главного соперника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Genesis G70 в России оказался дешевле главного соперника 

Авторамблер 8 часов назад
Фото: Авторамблер
Итак, корейская «семидесятка» добралась до отечественных пользователей и постаралась предложить им наилучшее сочетание оснащения и прайса. Настолько, что базовая модификация с 2,0-литровой «турбочетверкой», развивающей «доналоговые» 197 л.с. и агрегатированный с восьмиступенчатым «автоматом», по умолчанию имеет полный привод.
При этом начальная цена — 1 949 тысяч рублей. Для сравнения, BMW 318i со 136-сильным двигателем и задним приводом, представляющая собой входной билет в мир 3 серии, ненамного дешевле — минимум 1 890 тысяч рублей. Напрашиваются сравнения и с соплатформенным Kia Stinger, который с тем же двигателем и задними ведущими колесами стоит 1 899,9 тысяч рублей.
В базе у Genesis есть семь подушек безопасности, обивка сидений кожзамом, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым монитором, камера заднего вида, передние и задние парктроники и 18-дюймовые колесные диски. Седан со 197-сильным двигателем предлагается в четырех комплектациях, наиболее дорогая тянет на 2 709 тысяч рублей, а это уже территория Genesis G70 с 247-сильной 2,0-литровой «турбочетверкой» с ценовой вилкой от 2 399 тысяч рублей и до 2 959 тысяч рублей за максимально оснащенный вариант.
Авторамблер: последние новости
Toyota выпустила бедную версию внедорожника Land Cruiser Prado Mazda отозвала автомобили в России из-за "ручника" Три автопроизводителя подняли цены в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Названы самые надежные автомобили3
В России отозвали не ту «Мазду»
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение