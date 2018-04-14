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Обновленный Kia Sportage 2019 показали на новых фото
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Обновленный Kia Sportage 2019 показали на новых фото 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Обновленный Kia Sportage 2019 показали на новых фото В распоряжении зарубежных автомобильных изданий появились очередные шпионские фотографии обновленного южнокорейского кроссовера Kia Sportage. Официальный дебют нового «Киа Спортейдж 2019» состоится во второй половине текущего года. Судя по всему, на шпионских фото запечатлена спортивная версия рестайлингового Sportage под названием GT Line. Кузов кроссовера покрыт плотным слоем черного камуфляжа, скрывающего решения экстерьера автомобиля, но даже с ним можно отметить, что новый автомобиль будет отличаться от своей нынешней версии головной оптикой, иной решеткой радиатора, а также другими воздухозаборниками. Фары нового Спортейджа очень похожи на то, что мы видели на последнем Cerato, показанном на январском автосалоне в Детройте.
Технических подробностей относительной нового Kia Sportage 2019 пока нет. По последним слухам, автомобиль может получить дополнительную версию, оснащенную гибридной силовой установкой (так называемый «мягкий гибрид»).
Напомним, что на российском авторынке сейчас продается дореформенный Kia Sportage, в оснащение которого входит 2-литровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил. Помимо него доступен 2-литровый турбодизельный агрегат на 185 «лошадок». Стоимость кроссовера начинается от 1 миллиона 269 тысяч 900 рублей.
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