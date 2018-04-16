Обновленный KIA Sportage получил аж две выхлопных трубы — спорт-версия на подходе?

Совсем недавно корейский автогигант Hyundai выпустил в свет обновленную версию своего популярного компактного кроссовера Hyundai Tucson 2019, а это значит, что вскоре подойдет время посвежеть и его ближайшему родственнику — KIA Sportage . Судя по этим новым шпионским фото, кроссовер может получить «горячую» модификацию.

На предыдущей серии снимков прототип рестайлингового KIA Sportage 2019 щеголял симметричными вырезами по обеим сторонам заднего бампера, однако они были пусты и понять их предназначение было непросто. Теперь же эти места заняли крупные овальные патрубки — неужели скромные корейцы осмелились «вписаться» в гонку «горячих» кроссов?

Если так, то под капотом нового мощного Sportage 2019 может оказаться 2.0-литровый турбированный агрегат от модели Optima GT. Конечно, стоит оставить возможность того, что перед нами лишь прототип кросса с дизайн-пакетом GT-Line, но всмотритесь внимательнее в фотографии — неужели для испытаний «свистелок» стоило устанавливать гоночный трубчатый каркас внутри кабины?

Да, было бы неплохо заиметь на рынке недорогой и симпатичный SUV с 275-сильным мотором от Hyundai i30 N на полном приводе и с «автоматом» с подрулевыми лепестковыми переключателями. Хотя, в этом случае двигатель может быть дефорсирован до 250 л.с. Также ходят слухи о появлении модификации Sportage 2019 с 48-вольтовым «мягким» гибридом, который, кстати, так и не дебютировал на Tucson 2019.

Что же касается дизайнерской стороны вопроса, то фейслифтинг KIA Sportage будет выполнен в едином ключе с новым поколением хэтчбека KIA Ceed. То есть, кроссовер обзаведется головной оптикой с наполнением в виде «кубиков льда» и пересмотренной решеткой радиатора.

Будет подтянут под новые корпоративные стандарты и салон автомобиля с дисплеем мультимедиа-навигационной системы, покоящемся над передней панелью.