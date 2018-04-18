Ещё
Опубликованы цены «бюджетного» Kia Sportage нового поколения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы цены «бюджетного» Kia Sportage нового поколения 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Производитель Kia сообщил цены «бюджетного» паркетника Kia Sportage свежей генерации, который уже появился в дилерских центрах Поднебесной.
Отметим, что новая модель лежит на платформе «старого» Kia Sportage, реализовывающийся на российском авторынке с 2010 по 2015 годы. В модельном ряду концерна новинка встанет на ступень ниже Kia KX5, который россияне знают как Sportage 2016-2017 года выпуска.
Минимальная цена кросса будет начинаться от 119 900 юаней (1,18 млн рублей), а самый укомплектованный автомобиль можно приобрести за 139 900 юаней (1,38 млн рублей).
Габариты нового кроссовера следующие: 4460 х 1850 х 1670 мм, колесная база равна 2640 мм.
В моторном отсеке Kia Sportage 2019 стоит двухлитровый силовой агрегат с отдачей 161 силу. Сочетается с ним 6-скоростная механика или автоматическая трансмиссия на 6 ступеней. Тип привода — передний.
Car.ru: последние новости
АВТОВАЗ представил серийную версию седана Lada Vesta Cross На Нюрбургринг вышел новый Volkswagen Golf Geely oснастил обновлённый кроссовер Emgrand X7 новым мотором
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Путин пересядет на «Кортеж» после инаугурации
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение