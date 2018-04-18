Стала известна стоимость альтернативного кроссовера Kia Sportage для Китая

В Китае вышел обновленный кроссовер KIA Sportage , разработанный специально для Поднебесной. За пределами КНР автомобиль продаваться не будет. Бюджетная версия новинки стоит 119 900 юаней (1,19 миллиона рублей). Об этом сообщило ИА Nation News.

Серийный кроссовер разработан на базе своего прототипа, KIA Sportage R.

«Другой» Kia Sportage оказался дешевле глобального кросса https://t.co/0uwTMxMOyC pic.twitter.com/VlC9EjomkX

Альтернативный KIA Sportage оснастили одним бензиновым мотором в 161 лошадиную силу. Двигатель работает в паре с 6-МКПП

6-АКПП. Новинка будет доступна только с передним приводом.