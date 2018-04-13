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Смена поколений позволила Peugeot 3008 нарастить продажи в РФ в пять раз
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Смена поколений позволила Peugeot 3008 нарастить продажи в РФ в пять раз 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Переднеприводный «паркетник» сегодня является лидером продаж Peugeot в нашей стране.
Кроссовер Peugeot 3008 второго поколения вышел на российский рынок в июле 2017-го. По итогам прошлого года «паркетник» занял третье место по продажам среди всех моделей марки с результатом в 997 экземпляров (машины обеих генераций). Первая строчка в 2017-м — у седана Peugeot 408 (1 496 штук), на втором месте — коммерческий Peugeot Boxer (1 277 единиц). Отметим, 3008-й стал популярнее 408-го еще с августа 2017-го (имеются в виду ежемесячные продажи), а в 2018-м кроссовер уверено лидирует по итогам первых трех месяцев. Так что этот год «паркетник» наверняка завершит в статусе бестселлера. И это при том, что Peugeot 3008 к нам поставляют из Франции, а седаны Peugeot 408 производят на калужском заводе «ПСМА Рус».
Так, в январе-марте 2018-го дилеры Пежо реализовали в России 555 автомобилей Peugeot 3008 — на 419% или более чем в пять раз больше по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда в РФ продавали 3008-й предыдущего поколения.
Второе место по итогам января-марта 2018 года — опять же у Peugeot Boxer (322 штуки), третью строчку занял фургон Peugeot Expert новой генерации (89 единиц). Седан Peugeot 408 в первом квартале текущего года разошелся по стране тиражом лишь в 66 экземпляров — на 594 машины меньше, чем в 2017-м, это лишь шестое место в общем рейтинге продаж Peugeot: популярнее «четырехдверки» стали пассажирские вэны Partner VP (84 единицы) и Traveller (79 штук).
Напомним, кроссовер Peugeot 3008 нового поколения в России предлагается с бензиновым двигателем 1.6 THP (150 л.с.) и дизелем 2.0 BlueHDi (150 л.с.). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», привод — только передний. Цена «паркетника» — от 1 699 000 рублей.
Кстати, с февраля 2018-го в РФ доступен переднеприводный кросс Peugeot 5008 новой генерации (от 1 899 000 рублей), который является «растянутой» версией 3008-го. «Старший» SUV оснащается теми же моторами. Продажами 5008-й пока не впечатляет: в феврале у нас реализовано 25 таких автомобилей, в марте — лишь 17 машин.
По материалам: www.kolesa.ru
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