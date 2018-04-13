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«GM-АвтоВАЗ» возобновил сборку популярного кроссовера
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«GM-АвтоВАЗ» возобновил сборку популярного кроссовера 

Quto.ru 57 минут назад
Фото: Quto.ru
Сборка популярного кроссовера Chevrolet Niva возобновлена после длительного простоя конвейеров. Об этом сообщает паблик RCI News|Russian Cars Industry.
Тольяттинский завод возобновил выпуск модели после нескольких дней незапланированного простоя. Предприятие приостановило свою деятельность 4 апреля во второй половине дня. Вновь запущены конвейеры были лишь 11 апреля.
Причиной простоя стал срыв поставок автокомпонентов одним из ключевых партнёров предприятия. Имя поставщика, не выполнившего в срок свои обязательства, пока не называется. По неподтверждённым данным, на сборочные линии временно не поставлялись щитки приборов. Как бы то ни было, простой предприятия «GM-АвтоВАЗ» стал самым длительным в российском автопроме за последний год.
Отметим, что кроссовер Chevrolet Niva остаётся одним из самых популярных автомобилей в стране. Согласно отчёту АЕБ, в одном лишь марте текущего года эта модель разошлась тиражом в 2 566 экземпляров и заняла восьмую строчку в рейтинге наиболее востребованных автомобилей класса SUV. Всего по итогам I квартала 2018 года продажи модели достигли 6 646 единиц. Стоимость «паркетника» начинается от 608 тысяч рублей.
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