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Пикап Volkswagen Amarok подорожал
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Пикап Volkswagen Amarok подорожал 

Авторамблер 36 минут назад
Фото: Авторамблер
Нынешнее подорожание на данную модель уже второе в этом году. Сейчас Amarok движется на «общей волне», вызванной, в том числе повышением ставки утилизационного сбора. Наибольшая прибавка к прайсу — у начальной комплектации Trendline с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 140 л.с. и механической коробкой передач — теперь она стоит 2 232,7 тысяч рублей. Топовое исполнение Aventura с двигателем на тяжелом топливе объемом 3,0 л мощностью 224 л.с. и «автоматом» обойдется в 3 686 тысяч рублей.
Ранее в феврале на российском рынке появился Amarok в специальном исполнении Dark Label, созданном на базе средней комплектации Comfortline с 2,0-литровым 180-сильным дизелем и «механикой», либо автоматической коробкой передач. От стандартного трака он отличается черным металликом Carbon Steel и матовым черным цветом порогов, дуг безопасности в кузове, корпусов зеркал заднего вида и дверных ручек.
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