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Volkswagen выпустил пикап Amarok с самым мощным дизелем
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Volkswagen выпустил пикап Amarok с самым мощным дизелем
Вести.Ru
14 минут назад
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Вести.Ru
Компания "
Фольксваген
" добавила мощности модели Amarok, чтобы на равных соперничать с топовой модификацией пикапа
Mercedes-Benz
X-Класса. Дизельный V6 получил прибавку в 34 лошадиных силы.
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