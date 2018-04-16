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Volkswagen выпустил пикап Amarok с самым мощным дизелем
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Volkswagen выпустил пикап Amarok с самым мощным дизелем 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания "Фольксваген" добавила мощности модели Amarok, чтобы на равных соперничать с топовой модификацией пикапа Mercedes-Benz X-Класса. Дизельный V6 получил прибавку в 34 лошадиных силы.
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