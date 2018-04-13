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Kia приоткрыл завесу над новым внедорожником Sportage
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Kia приоткрыл завесу над новым внедорожником Sportage 

Car.ru 22 минуты назад
Фото: Car.ru
Вездесущие фотошпионы вновь постарались и выложили в сеть новые кадры о Kia Sportage.
Новинка опять скрыта от любопытных глаз слоями камуфляжа, что вполне естественно. Итак, каковы же первые детали, которые заметны.
В первую очередь это передняя решетка радиатора, которая отличается своим глянцевым дизайном. Фасадные фары, скорее всего, будут со светодиодным наполнением. Многие могут предположить, что дизайн взят у Porsche.
Светодиоды присутствуют и на задних огнях, что делает машину более современной. Что же касается кабины и салона, особых изменений не ожидается.
Во всяком случае, обивка останется такой же. Не исключено, что появится обновленная мультимедийная система, позволяющая сделать водителю передвижение удобным.
Прогнозы по Kia Sportage сводятся к тому, что машина появится в продаже уже к концу текущего года.
Также не исключено появление на ней гибридной установки. Однако все основные детали находятся пока в плоскости догадок.
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