Почему Dongfeng лишил Luxgen последнего шанса остаться в России?

В 2012 году российский рынок новых авто показывал рост и закономерно достиг своего пика, став четвёртым в мире и вторым (после германского) в Европе. С тайваньской компанией Yulon — производителем автомобилей Luxgen, это сыграло злую шутку: менеджеры, понадеявшись на дальнейший рост и всеядность россиян, быстро вывели на рынок полноразмерный (колёсная база — 2910 мм) кроссовер Luxgen7 SUV.

О тайваньской марке, безвозвратно подмочившей свою репутацию в России в 2013 году, мы вспомнили в рамках эксклюзивного интервью с директором Dongfeng Ваном Пэном

Luxgen7 SUV Продажи начались в сентябре 2013 года — за переднеприводную версию со 175-сильным мотором просили 1,3 млн рублей, а полностью укомплектованный экземпляр оценивали в 1,6 миллиона. По нынешним меркам вроде бы немного, однако, вспомним, что в то время евро стоил около 42 рублей — вместо базового «тайванчика», собранного, к тому же, в Черкесске, можно было взять «трёшку» BMW или Audi A4 в не самых бедных комплектациях.

Быстро выяснилось, что по критерию «цена-качество» Luxgen7 SUV не в состоянии конкурировать ни с одним из представленных в России автомобилей, и даже если отбросить «цену» — тем более. С сентября до конца года дилеры востребовали всего 62 машины, причём 35 из них — в декабре. Собственно именно в этом месяце эйфория прошла и представительство Luxgen7 начало скидывать цены. В 2014 году на Luxgen7 SUV нашлось ещё 86 покупателей, на чём история тайваньского бренда в России и закончилась.

Luxgen7 SUV Между тем, как раз в 2014 году в Россию пришёл Dongfeng. Цены были низкими, что позволило быстро собрать пул из более чем 30 дилеров, качество которых нынешний директор Dongfeng в России оценивает очень высоко. В итоге, в 2015 году DFM продал у нас 1365 машин — успех! Однако, на поклон в DFM, а, точнее, с просьбой взять «Лаксджины» на реализацию российские менеджеры тайваньского бренда пришли не поэтому.

Дело в том, что в Китае государственная компания Dongfeng — это производственный партнёр Yulon Group, которая, к слову, свой первый автомобиль выпустила в далёком 1953 году. Марку Luxgen основали в 2008 году — как ясно из названия, с целью застолбить место в премиум-сегменте.

И хотя начиная с 2013 года модельный ряд фирмы изрядно обновился — скажем, на прошлогоднем автосалоне в Шанхае показали субкомпактный кроссовер U5, который и впрямь похож на премиальный, дела в КНР у «мятежных тайваньцев» идут не шибко: продажи падают. В 2017 году дилеры сумели реализовать: 3022 легковушки, 1088 вэнов, 14 678 переднеприводных кроссоверов и всего лишь… 12 полноприводных. Собственно, эти 12 — и есть последние экземпляры злополучного Luxgen7 SUV. Нужно ли говорить, что для 24-миллионного китайского рынка — это крохи?

Luxgen7 SUV В этом смысле, российское руководство DFM, согласись оно продавать «Лаксджины» в России, положения не исправило бы: черкесскому «Дервейсу» те маленькие объёмы сборки были только обузой, модели DFM и Luxgen7 SUV играли в разных ценовых нишах и были рассчитаны на разную аудиторию, но самое главное, тот самый критерий «цена-качество» был на недопустимо низком уровне. И как следует из результатов Luxgen в Китае, не только был, но и остался. Выходит, не только наши, но и китайцы — далеко не всеядны…

По материалам: www.kolesa.ru