Неужели Maybach везет в Пекин концепт внедорожника?

Посредством публикации коротенького 30-секундного видео, немецкий бренд Maybach (точнее, он возрожден как Mercedes-Maybach) анонсировал дебют на Auto China 2018 в Пекине нового загадочного концепт-кара. Ролик озаглавлен «Роскошь в высшей степени» и мы склонны считать, что речь идет о долгожданном ультра-люксовом внедорожнике Maybach на базе Mercedes GLS следующего поколения.

Если внимательно просмотреть видео, то можно заметить, что концепт Maybach получил салон на четыре посадочных места с индивидуальными «тронами» для каждого пассажира, разделенными мощной центральной консолью. Повсюду разбросаны логотипы и детали в красном золоте, а между задними сиденьями с подушками расположился букет прекрасных цветов, задающий настроение восточной весны.

Также, похоже, заднее стекло концепта Maybach разделено на манер ретро-автомобилей. Передняя же часть центральной консоли выполнена в «парящем» стиле и отделана дорогой кожей. На секунду в кадре появляется тачпад мультимедиа-информационной системы Comand и три небольших экрана в нижней части консоли, причем на центральном мы видим силуэт высокого автомобиля с покатой крышей и очень короткими свесами.

https://youtu.be/-N5oWaRfZtc

Ретро-футуристичная тема продолжается и в исполнении рулевого колеса, на котором в изобилии расположены элементы из алюминия. Много кожи и немного натурального дерева дополняют ощущение чего-то очень изысканного и очень дорогого.

Автосалон в Пекине распахнет свои двери 25 апреля, однако в Сети новый концепт Maybach объявится на несколько дней раньше, плюс, китайские фотошпионы всегда заранее «сливают» снимки всех дебютантов местных салонов.