7 немецких авто из 80-90-х, которые покорили весь мир

Чем совершеннее становятся автомобили, тем сильнее ностальгия по старым моделям — «теплым ламповым» и из детства. По сей день можно приобрести очень ухоженную и уникальную машину, но будьте готовы к тратам астрономического масштаба.

Эта фантастическая Audi по сути представляет собой болид легендарной и печальной известной раллийной группы B, адаптированный для дорог общего пользования и выпущенный 15 апреля 1986 года.

Данный омологационный экземпляр с 2,1-литровой «турбопятеркой» мощностью 306 л.с. — один из пяти, предназначенных для британского рынка. При пробеге в 30 тысяч миль бывший хозяин отреставрировал спорткар и это оценил владелец нынешний, который на аукционе RM Sotheby’s выложил за ингольштадтское чудо 536 тысяч долларов!

Mercedes-Benz 560 SEC 6,0 AMG Преклоните головы перед королем! Современный Mercedes-Benz S-Class прекрасен, но до харизмы легендарного купе C126 он не дотягивает. Этот поразительный автомобиль, обладающий поистине зловещей аурой, выпущен в 1991 году и доработан компанией AMG. Тюнинг-ателье тогда, еще не являвшееся частью «трехлучевой звезды», довело объем 5,5-литрового двигателя V8 до 6,0 л и увеличило мощность до 380 л.с. Здесь же расширенные колесные арки и салоне Recaro. Купе продавалось в Канаде и на момент появления объявления имело на одометре всего 33 тыс. км. Ценник соответствовал состоянию и пробегу — 211 тыс. долларов!

Mercedes-Benz 190E Evolution II Статус омологационного спорткара первенства DTM, 235 «лошадей», разгон до сотни за 7,1 с, внешний вид как у Бэтмобиля и ценник почти в 300 тысяч фунтов! Это уникальный Mercedes-Benz 190E Evolution II, появление которого на улице сродни приземлению космического корабля пришельцев. Правда, шансов встретить подобный спортседан ничтожно малы — «трехлучевая звезда» выпустила по 502 экземпляра каждой Эволюции. Тот, что ушел с молотка аукциона Silverstone, имеет порядковый номер 262 и пробег на момент продажи в 2772 км. А сколько вы хотели за коллекционный автомобиль в идеальном состоянии?

Эх, «акула»… Именно со старой «пятерки» с внутризаводским индексом E28 многие адепты марки заразились вирусом BMW. Но перед вами не обычная 5 Series, а тюнинговый седан от легендарного ателье Alpina. Автомобиль, родившийся 30 декабря 1986 года, редчайший и уникальный! Всего было построено 278 таких неприметных снарядов, причем именно эта B7 Turbo — одна из четырех, созданных на основе суперседана M5. В то время как «эмка» была оснащена атмосферным двигателем, Alpina вооружалась турбонагнетателем и модифицированным выпускным трактом. В результате рядная «шестерка» объемом 3,5 л выдавала около 320 л.с. Эта красотка проживала в Канаде и при пробеге в 203 тыс. км продавалась на онлайн-аукционе. Ставка превышала 60 тысяч долларов…

«Эмка» и какая! Даже от взгляда стандартной BMW в кузове E34 по спине пробегает холодок, а этот монстр не только умеет пронизывать взглядом, но и по сей день готов дать бой «молодым, да ранним». Это дорестайлинговая 5 Series 1991 года рождения, которая в народе получила прозвище «узкомордая», с рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 л мощностью 311 л.с. Машина продавалась в американском штате Теннесси на интернет-площадке eBay за 34 900 долларов. Полагаем, автомобиль в великолепном состоянии и с пробегом немногим более 20 тыс. км того стоит!

BMW M5 Touring Elekta

Перед вами один из самых редких автомобилей BMW в истории. Это не обычный «широкомордый» универсал E34, а настоящий M5 Touring, коих в данном поколении было выпущено всего 891 экземпляр. Но среди этой малочисленной гвардии была версия Elekta для итальянского рынка и произведенная тиражом в 20 штук. Один из таких автомобилей продавался, но не на юге Европы, а в Калифорнии и более чем за 60 тысяч долларов. Двигатель — рядная «шестерка» объемом 3,8 л мощностью 340 л.с. Пробег на момент выставления на продажу — 125 тыс. км. Согласно легенде, если долго смотреть на «Электу», то лишишься сна.

Audi RS4 Avant quattro