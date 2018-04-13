Представлен обновленный внедорожник Changan CS75

Автохолдинг Changan продемонстрировал свой обновлённый вcедорожник CS75, который совсем скоро должен появиться на рынке.

«Посвежевший» Changan CS75 может похвастаться модернизированной головной оптикой на LED-элементах, крупной трапециевидной решеткой радиатора, изменёнными бамперами с большими воздухозаборниками и объединенными задними фонарями.

В салоне обновленного внедорожника появился многофункциональный руль с горизонтальной планкой, доработанная передняя панель, цифровая «приборка», новейший информационно-развлекательный комплекс с большим «парящим» тачскрином, электронный ручной тормоз и трехзонный климат-контроль.

Габариты рестайлингового внедорожника остались теми же: 4650 х 1850 х 1695 мм, колесная база составляет 2700 мм.

В моторном отсеке автомобиля стоит 1,5-литровый турбодвижок, выдающий 178 л.с. Сочетается с ним 6-скоростная механика или автомат на 6 ступеней. Привод можно выбрать или передний, или полный.