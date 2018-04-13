Дворкович пополнил автопарк автомобилем «Москвич 407» 

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович в прошлом году стал владельцем автомобиля «Москвич 407», следует из сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные членами правительства Российской Федерации за 2017 года, опубликованных на сайте правительства.
Дворкович также задекларировал, как и в 2016 году, легковой автомобиль ГАЗ М20 «Победа». Такая модель в автопарке председателя правительства Дмитрия Медведева, как и ГАЗ 21.
Один из самых больших автопарков у заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. Он владеет совместно с супругой автомобилями BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, Nissan Patrol, а также квадроциклом ATV Polaris.
Также обширный автопарк у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова. Он владеет автомобилями Jaguar XJ8, ВАЗ-2101 и ЗиЛ-41047.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин в 2017 году перестал быть владельцем автомобиля ГАЗ-13 и мотоцикла Ducati Diavel, но сохранил в парке ГАЗ-21 и мотоцикл BMW R1200GS.
Автопарк вице-премьера Александр Хлопонин в 2017 году остался без изменений. Хлопонин владеет Mercedes-Benz CL65 AMG, Bentley Arnage R, Jaguar Daimler, Mercedes-Benz S500 4Matic и автоприцеп.
Министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов единственный из членов правительства задекларировал вертолет. Абызов владеет вертолетом Robinson 44 Clipper II, снегоходом Yamaha SXV 70VT и прицепов, а также в его автопарке Mercedes-Benz S500 Maybach, Mercedes-Benz AMG G63, мотоциклы Harley Davidson, Ducati Diavel и Ducati 1199 Panigaler.
Министр спорта Павел Колобков задекларировал ВАЗ-21083. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев имеет автопарк из Toyota Land Cruiser, мотоцикла BMW K1200 и автоприцепа
Один из самых быстрых автомобилей в автопарке министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. Он владеет Ferrari 599 GTB, а также BMW M5 и Mercedes-Benz A200.
Глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал Lada Vesta, Range Rover, Москвич 412, ВАЗ 2103, ГАЗ-21 и Москвич 408. Министр культуры Владимир Мединский в 2017 году продал ГАЗ 21, а его супруга стал владельцем Range Rover.
Министр строительства и жилищно — коммунального хозяйства Александр Мень приобрел в 2017 году мотоцикл Harley Davidson. В его автопарке также Jaguar Daimler, трицикл BRP, вездеход Arctic Cat Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сохранил в автопарке Lada X-Ray, его супруга поменяла в прошлом году Tesla S на Tesla X.
Министр энергетики Александр Новак владеет двумя мотоциклами BMW. В парке министра финансов Антона Силуанова ГАЗ 69, ВАЗ 21011, BMW X6, мотоциклы Harley Davidson и BMW K1600. Министр транспорта Максим Соколов не задекларировал транспортные средства за 2017 год, как и за 2016 год.