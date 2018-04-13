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Гонки, от которых невозможно не «тащиться»: что такое дрэгстеры и как их готовить
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Гонки, от которых невозможно не «тащиться»: что такое дрэгстеры и как их готовить 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Для начала, давайте разберемся с самим явлением. Дрэг-рейсинг — это разновидность
гоночных соревнований, представляющее собой скоростной заезд по прямой трассе на  короткие дистанции, длина которых может варьироваться в диапазоне от 200 до 1600
метров. Drag переводится с английского как «тащить (ся)», впрочем, связь оригинального
термина, который означал перевозки грузов на тачках, с современным спортивным давно
утеряна. Гонки зародились в 30-х годах прошлого века в США и достаточно быстро завоевали
репутацию одного из самых зрелищных видов спорта, получив в 1951 году официальный
статус. Сумасшедшие скорости и будоражащие воображение конструкции автомобилей, в  сочетании с незатейливостью самого состязания, сделали свое дело: со временем
популярность и география дрэг-рейсинга распространились и за океан, а сам вид спорта
разбился на множество дисциплин: от гонок катеров с поршневыми двигателями до  соревнований газонокосилок. Сегодня, да простят нас любители экзотики и запаха
свежескошенной травы, мы поговорим о стандартном, но оттого не менее интересном виде
гонок, а точнее, о его главных «героях» — дрэгстерах.
Итак, что же собой представляет дрэгстер, или, как его еще принято называть, диггер
(землеройка)? По большому счету, это относительно легкая конструкция с абсолютно
огромным и невероятно мощным мотором. Причем «тесто» для начинки не обязательно
лепить с нуля из отдельных деталей — основой для модификации неклассических
автомобилей для этого типа гонок (в классических — кузов практически отсутствует) может
стать любое транспортное средство на колесах.
Дрэгстеры можно условно разделить на 3 категории в зависимости от топлива, которым их  заправляют: бензин, метанол и смесь бензина и нитрометана, использующуюся
в самой скоростной дисциплине — гонках Top Fuel. Как правило, в соревнованиях участвуют
автомобили с одним двигателем, но зато каким! Мощность мотора гоночного дрэгстера
доходит до 10000 лошадиных сил, что позволяет им разгоняться до 100 км/ч менее чем за  секунду и развивать максимальную скорость около 400 км/ч.
Конструкции болидов и их «анатомия» могут отличаться самым кардинальным образом, в  зависимости от их класса и гоночной дисциплины. К примеру, в вышеупомянутых болидах
Top Fuel, двигатель находится в задней части автомобиля, а в менее быстрых, но более
изящных фанни-карах и гассерах — спереди, возвышаясь над капотом. Блоки двигателей,
как правило, изготавливаются без литья из цельных кусков алюминия, а их  работоспособность обеспечивается либо за счет инжекторной системы подачи топлива — в  бензиновых двигателях, либо с помощью нагнетателя — в поршневых двигателях
внутреннего сгорания, которые самостоятельно генерируют энергию в процессе своей
работы.
Вообще, дрэг-рейсинг — слишком масштабное явление, а сами дрэгстеры — чересчур
разнообразны и многочисленны, чтобы исчерпывающе охарактеризовать их в одной статье.
Полноценно погрузиться в мир кастомизированных автомобилей и экстремальных гонок,
оценить креативность конструкторов и потенциал их творений, а также узнать, как  превратить ржавую тыкву в монструозную карету на супердвигателе, можно будет уже 16  апреля в 22:00 на канале Discovery в программе «Неделя скорости 2018».
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