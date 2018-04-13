Гонки, от которых невозможно не «тащиться»: что такое дрэгстеры и как их готовить

Для начала, давайте разберемся с самим явлением. Дрэг-рейсинг — это разновидность

гоночных соревнований, представляющее собой скоростной заезд по прямой трассе на короткие дистанции, длина которых может варьироваться в диапазоне от 200 до 1600

метров. Drag переводится с английского как «тащить (ся)», впрочем, связь оригинального

термина, который означал перевозки грузов на тачках, с современным спортивным давно

утеряна. Гонки зародились в 30-х годах прошлого века в США и достаточно быстро завоевали

репутацию одного из самых зрелищных видов спорта, получив в 1951 году официальный

статус. Сумасшедшие скорости и будоражащие воображение конструкции автомобилей, в сочетании с незатейливостью самого состязания, сделали свое дело: со временем

популярность и география дрэг-рейсинга распространились и за океан, а сам вид спорта

разбился на множество дисциплин: от гонок катеров с поршневыми двигателями до соревнований газонокосилок. Сегодня, да простят нас любители экзотики и запаха

свежескошенной травы, мы поговорим о стандартном, но оттого не менее интересном виде

гонок, а точнее, о его главных «героях» — дрэгстерах.

Итак, что же собой представляет дрэгстер, или, как его еще принято называть, диггер

(землеройка)? По большому счету, это относительно легкая конструкция с абсолютно

огромным и невероятно мощным мотором. Причем «тесто» для начинки не обязательно

лепить с нуля из отдельных деталей — основой для модификации неклассических

автомобилей для этого типа гонок (в классических — кузов практически отсутствует) может

стать любое транспортное средство на колесах.

Дрэгстеры можно условно разделить на 3 категории в зависимости от топлива, которым их заправляют: бензин, метанол и смесь бензина и нитрометана, использующуюся

в самой скоростной дисциплине — гонках Top Fuel. Как правило, в соревнованиях участвуют

автомобили с одним двигателем, но зато каким! Мощность мотора гоночного дрэгстера

доходит до 10000 лошадиных сил, что позволяет им разгоняться до 100 км/ч менее чем за секунду и развивать максимальную скорость около 400 км/ч.

Конструкции болидов и их «анатомия» могут отличаться самым кардинальным образом, в зависимости от их класса и гоночной дисциплины. К примеру, в вышеупомянутых болидах

Top Fuel, двигатель находится в задней части автомобиля, а в менее быстрых, но более

изящных фанни-карах и гассерах — спереди, возвышаясь над капотом. Блоки двигателей,

как правило, изготавливаются без литья из цельных кусков алюминия, а их работоспособность обеспечивается либо за счет инжекторной системы подачи топлива — в бензиновых двигателях, либо с помощью нагнетателя — в поршневых двигателях

внутреннего сгорания, которые самостоятельно генерируют энергию в процессе своей

работы.

Вообще, дрэг-рейсинг — слишком масштабное явление, а сами дрэгстеры — чересчур

разнообразны и многочисленны, чтобы исчерпывающе охарактеризовать их в одной статье.

Полноценно погрузиться в мир кастомизированных автомобилей и экстремальных гонок,

оценить креативность конструкторов и потенциал их творений, а также узнать, как превратить ржавую тыкву в монструозную карету на супердвигателе, можно будет уже 16 апреля в 22:00 на канале Discovery в программе «Неделя скорости 2018».