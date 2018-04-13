Гиперкар Pininfarina выйдет в 2020 году

Правда, выпустит его не легендарная итальянская фирма, а новая компания, основанная в Германии.

Новая компания Automobili Pininfarina стала самостоятельной бизнес-единицей, запущенной концерном Mahindra & Mahindra. Напомним, индийцы приобрели итальянское ателье Pinifarina S. p. A. в конце 2015 года. Глава ателье Паоло Пининфарина на презентации новой фирмы заявил, что немецкая Пининфарина будет просто «одним из клиентов».

Специализацией немецкой Пининфарины станет выпуск электромобилей. Кстати, выход первого запланирован уже на 2020 год. Речь идет о гиперкаре, некоторые технологии для которого будут позаимствованы у гоночного болида Формулы-Е, выставленного Mahindra. Утверждается, что электрический гиперкар будет разгоняться до первой «сотни» меньше чем за две секунды, время разгона до 300 км/ч составит 12 секунд, «максималка» превысит 400 км/ч и запас хода составит порядка 500 км. Планируется выпуск 100 таких гиперкаров по ориентировочной цене 2 миллиона евро (более 153 миллионов евро по текущему курсу).

Правда, гиперкару уготована роль промо-модели Pininfarina, а в дальнейшем компания займется выпуском более массового продукта — электрических кроссоверов. Но, кроссы тоже будут не совсем массовыми, в качестве конкурентов рассматриваются внедорожники Bentley Bentayga и Range Rover в топовых исполнениях. Стартовый ценник будущего электрокроссовера Pininfarina составит около 150 тысяч евро (около 11,5 миллионов рублей).

Кстати, на Пекинском автосалоне в конце текущего месяца ателье Pininfarina продемонстрирует пару новых концептов, построенных по заказу

По материалам: www.kolesa.ru